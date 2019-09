Messi no fue el ganador de The Best para los periodistas

Leo Messi no era el favorito para quedarse con el premio The Best, y la prensa lo evidenció, Guatemala votó por Cristiano Ronaldo.

A favor de Leo votaron los capitanes, seleccionadores y aficionados.

Pero el argentino no fue electo entre los representantes de los medios de comunicación del mundo.

FOTO. Los Messi arrasan con su elegancia en los premios The Best Glamour y sobriedad sobresalieron en el atuendo de esta famosa familia.

Los votos para Messi

“La Pulga” recibió un total de 377 votos de parte de los capitanes, por delante de Virgil van Dijk (337) y Cristiano Ronaldo (3320).

Además fue el favorito para los técnicos con 379 unidades, ante 307 de CR7 y 289 de Van Dijk.

Al final, Leo sumó un total de mil 359.728 puntos. Mientras que Cristiano Ronaldo totalizó 962.919 y Van Dijk, 704.235.

Así eligieron los periodistas

Pero para los periodistas Messi no fue el mejor, por el contrario sí lo fue Virgil van Dijk, a quien le dieron 462 puntos.

Mientras que Messi sumó 364 y CR7 se quedó con 264.

El voto por Guatemala

Cabe mencionar que por Guatemala, el único que emitió su voto fue Luis Solares.

El periodista de Claro Sports le dio 5 puntos a Cristiano Ronaldo tres a "la Pulga" y uno a Mohamed Salah.

Ni el técnico de la selección nacional, Amarini Villatoro, ni el capitán, Carlos Gallardo, emitieron su voto.

FIFA

Este triunfo le da esperanzas a Leo de optar por el Balón de Oro que entregará la revista France Football.

Sin embargo, este podría representar un revés para el argentino, pues dicho galardón lo eligen los periodistas de la revista francesa.

Y fue ahí donde precisamente perdió el atacante del Barcelona.

Pero mientras ese momento llega, Messi disfruta de su gran premio, que según algunos críticos, merecía Virgil van Dijk.

AFP

El The Best era seguramente el único galardón individual que le faltaba por ganar a Messi.

Aunque en 2009 había conseguido el FIFA World Player, el antecesor al galardón actual.

Este dejó de entregarse en 2010 cuando la FIFA y France Football se unieron para entregar el FIFA Balón de Oro (que Messi consiguió en cuatro ocasiones, más una primera en 2009).