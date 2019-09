Las redes sociales reaccionan ante el triunfo de Messi en los premios The Best

El futbolista argentino Lionel Messi se hizo acreedor del premios The Best, entregado por la FIFA.

Sin embargo no todo fue alegría en la premiación donde ganó el futbolista argentino.

Y es que las redes sociales se llenaron de reacciones ante el galardonado Lionel Messi.

Lionel Messi demostrando su humildad, por eso eres el mejor leo🔝 https://t.co/24lUA3OJtO — Laru👑⚪️ (@luislarumbeg) September 23, 2019

Y es que a prinicpio de la gala el argentino le negó una entrevista a los medios oficiales de la FIFA.

La reacción no fue bien vista por los internautas, quienes criticaron la actitud del argentino.

Los memes

La cratividad de los internautas no se hizo esperar y empezaron a surgir memes a raíz del triunfo de Messi.

En la mayoría consideraban un "robo" el triunfo del argentino" sobre el holandés Virgil van Dijk.

La cara de Van Dijk lo dice todo. Imposible no sentirse mal. Posted by FAN10 on Monday, September 23, 2019

Al argentino también se le criticaron sus actuaciones con el combinado argentino, donde no tuvo grandes actuaciones.

La Copa San Juan vale más 🤙 Posted by FAN10 on Monday, September 23, 2019

La selección de Argentina no logró ganar la Copa América que era prioridad para la federación argentina de futbol.

Reacción de Portugal

La federación portuguesa de futbol explotó las redes sociales y es que las redes sociales criticaron el triunfo del argentino.

La página de los portugueses compartieron una imagen donde se lee "The Best Ever" haciendo alusión a que CR7, merecía el premio.

Los comentarios no se hicieron esperar y la imagen ya ha causado gran revuelo en los medios internacionales.

Messi The Best

El argentino ganó su primer premio The Best, después de estar 4 años nominado.

Cristiano Ronaldo ganó el premio en dos ocasiones y Luka Modric había sido el último en ganarlo el año pasado.

Messi tuvo que esperar 4 años para adjudicarse con este premio entregado por la FIFA, después de separarse con France Football con el balón de oro.