El extravagante look de Megan Rapinoe con el que deslumbró en The Best

La leyenda del futbol femenino, Megan Rapinoe, se robó las miradas en la premiación de The Best, por su extravagante look.

Y es que la estadounidense, junto con su compatriota Alex Morgan y Lucy Bronce, de Inglaterra, fue finalista al premio en la rama femenina.

Así, llegó muy feliz a la gala, con un atuendo que llamó la atención por su elegancia y extravagancia.

El look de Megan Rapinoe

La futbolista se atavió con un vestido negro con pequeñas lentejuetas en colores rosa, rojo y verde olivo.

Además de los colores sobresalió su pronunciado escote, casi a la altura de su cintura.







Junto a ella también lució bella, aunque un poco más sencilla, Alex Morgan.

Alex no quiso llamar mucho la atención y lució un vestido liso en color verde olivo.