Lo hace de nuevo, Cristiano Ronaldo no asiste a The Best, ¿por qué?

El crack Cristiano Ronaldo generó una nueva polémica, y este fue su argumento para no asistir a los premios The Best de la FIFA.

Y es que pocos minutos antes de que diera inicia la premiación al mejor jugador y jugadora, se dio a conocer la noticia.

CR7 no asistiría a la gala que organiza la FIFA.

¿Por qué se ausentó Cristiano Ronaldo?

Luego de que las redes sociales reventaran con la noticia, se dio a conocer el motivo por el que CR7 se ausentó.

Y es que poco antes la Juventus de Turín sacó a la luz la lista de convocados para el partido de este martes ante el Brescia.

Para sorpresa de muchos, el delantero portugués no aparecía en ella.

Esto, según informó el club, debido a una leve lesión en el abductor.

Debido a ello el crack dijo que no se sentía bien para acudir a la premiación, a pesar de lo cerca que está Turín de Milán.

Cabe recordar que esta es la segunda vez de emanera consecutiva, que Cristiano no asiste a este evento.

El año pasado tampoco acudió a la gala, que entonces se celebró en Londres.

En esa ocasión Messi tampoco hizo acto de presencia, algo que fue muy criticado por parte de la FIFA.

A pesar de conocerse sobre la lesión de CR7, en las redes sociales algunos dijeron que seguro no asistió porque sabe que no ganará.

Además de Cristiano Ronaldo y Messi, es candidato al premio Virgil Van Dijk.