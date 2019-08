Griezmann ilusiona y el Barça le hace una manita al Betis

Sin la presencia de Lionel Messi y del uruguayo Luis Suárez, pero sí con un Antoine Griezmann inspirado, el Barcelona se impuso este domingo 5-2 al Betis en la segunda fecha de la Liga.

Con este triunfo los dirigidos por Ernesto Valderde sumaron sus primeros tres puntos en el futbol español y respiran luego de un mal inicio de la temporada.

El cuadro betico fue el primero que anotó en este encuentro. Lo hizo por medio de Nabil Fekir al minuto 15'.

A partir de ese momento el cuadro blaugrana atacó de manera insistente sobre el pórtico del cuadro visitante.

Pero fue hasta el minuto 41' que logró empatar, después de un centro medido de Sergei Roberto al área del Betis, Antoine Griezmann estiró su pierna y logró conectar con el balón para nivelar el duelo.

Al minuto 50', Griezmann recibió el balón desde fuera del área, sacó un disparo colocado de zurda que se le coló al meta Dani Martín para darle la ventaja a los cules.

OH MY WORD!!! GOLAZOOOOOOO!! Take a bow @AntoGriezmann (2-1, min 50)

