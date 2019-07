Arturo Vidal se une a las críticas sobre el arbitraje en la Copa América

Arturo Vidal se une a las críticas de Leo Messi y Gary Medel con respecto al arbitraje del partido Argentina vs Chile.

Messi y Medel tuvieron una pequeña disputa antes de finalizar el primer tiempo, que trajo graves consecuencias para ambos jugadores.

El argentino y el chileno fueron expulsados de una manera rigorista, pues la magnitud de la jugada no daba para una tarjeta roja.

Tanto Messi como Medel dieron declaraciones donde estaban en desacuerdo con la decisión del juez central.

Además Messi cargó con todo contra la Conmebol, dichas declaraciones no han pasado desapercibidas.

Y es que el astro argentino, tachó de "corruptos" a la organización, además de que aseguró que la copa estaba arreglada para Brasil.

💣Declaraciones de Leo #Messi en la #CopaAmerica : "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de esta falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa". #CopaAmerica #Argentina #Arg pic.twitter.com/MxWWy6fluO

La Conmebol no pasó desapercibida y emitió un comunicado sobre las declaraciones de Leo Messi.

Lo que sobresale de dicho comunicado es la frase "En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde".

Todo esto con relación a los último dos partidos de Argentina, donde según Leo Messi han salido perjudicados.

El chileno, compañero de Messi en el Barcelona no se quedó callado y también dio sus opiniones con respecto al arbitraje.

Vidal, expresó su molestia y afirma que el arbitro quería ser el protagonista de la serie.

"El árbitro quiso ser mas importante que el espectáculo. Como va a expulsar a los dos capitanes por empujarse un poco" dice el jugador del Barcelona.

Claramente se calentaron. No llegaron a tocarse la cara, no fue algo tan grave. Dos pechazos no pueden ser tarjeta roja", insistió el chileno.