Messi "alaba" la actuación de Cristiano frente al Atlético

El astro argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, habló sobre la actuación de Cristiano Ronaldo en el partido de la Juventus ante el Atlético de Madrid.

Messi alabó la proeza hecha por Cristiano al marcar los tres goles de la Vecchia Signora frente a los colchoneros y que a la postre le dio el pase a cuartos.

"Lo de ayer de Cristiano y la Juventus fue impresionante. Fue una gran sorpresa porque pensé que el Atlético iba a ser más fuerte (…) la Juventus le pasó por arriba, Ronaldo tuvo una noche mágica con tres goles", puntualizó el rosarino.

En la actualidad, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la Champions League con 125 anotaciones.

Lionel Messi, no se quedó atrás, y tuvo una sobresaliente actuación en la victoria del Barcelona 5-1 frente al Lyon.

"La Pulga" tuvo que ver en cuatro de los cinco goles del equipo blaugrana: marcó dos y dio dos asistencias.

"Hemos pasado un rato de sufrimiento con el 2-1, nos complicamos solos en una jugada de balón parado", dijo.

Agregó que "ellos (Lyon) no habían hecho nada hasta entonces. Por suerte llegó el 3-1 y volvimos a estar tranquilos", manifestó.

🐑 Leo Messi

👏 476 wins

⚽ 85 opponents

✅ 84 opponents beaten

Which is the only team that held out? 🤔

👉 https://t.co/VfSnBcNoRA pic.twitter.com/FiSX2FumIV

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 14, 2019