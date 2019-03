Con emotivos mensajes, el deporte guatemalteco se une al Día Internacional de la Mujer

View this post on Instagram

“Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento”- Eleanor Roosevelt 💪🏼 Felicidades mujeres bellas 💕❤️ • • • #guatemala #womensday #fitness #ready #perhapsyouneedalittleguatemala #athlete #tracknation #trackgirl #woot #keepworking #motivation #friday #internationalwomensday #morena #chapina