Futbolista guatemalteca revela que de niña los padres de sus rivales le decían "marimacho"

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez, jugadora del Madrid CFF, concedió una entrevista al programa El Chiringuito TV, uno de los más vistos por los seguidores del balompié español.

"Analú", como se le conoce en el país ibérico, tocó varios aspectos sobre el deporte que practica desde hace varios años.

“En mi país por las pocas oportunidades que hay, ahora mismo soy la única jugadora profesional”, indicó Martínez, quien esta temporada llegó al Madrid CFF.

Sobre la pregunta de si este deporte todavía es un deporte machista, Martínez aseguró que existe mucha desigualdad entre el balompié masculino y el futbol femenino, además de las diferencias económicas, pues según ella, la gente prefiere ir a un encuentro de balompié masculino.

“La mentalidad está en que pocas niñas practican el futbol, posiblemente porque sus padres o sus familias les dicen que no lo hagan”, puntualizó.



Ana Lucía, 29 años, se convirtió en la primera futbolista mujer en ser inscrita en un equipo que participaba en una categoría masculina.

“En ese momento no sabía la importancia que para mí tendría jugar con chicos. Ha sido muy lindo saber que le he dado más oportunidades a niñas que quieran practicar el futbol”, acotó.

“De pequeña lo que más recuerdo es que los padres de los niños me decían cosas. Me decían que yo era una marimacho, que me tenían que dar patadas para yo no driblar a sus hijos”, puntualizó.