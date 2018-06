Guatemala gana varias medallas en el II Encuentro Fortaleza y Pista México 2018

Siempre me he considerado una guerrera y de la mano de Dios he ido logrando cada meta planteada. Este año estuve más de tres meses entrenando sola porque mi entrenador no estaba y empecé con el hace dos meses de nuevo y se ve que vamos avanzando poco a poco. Hoy, AL FIN logre mejor mi marca personal y darle otra victoria a Guatemala ❤️💪🏼🇬🇹 Tengo los pies en la tierra y estoy más hambrienta que nunca. A VECES HAY QUE PERDER PARA DARTE CUENTA DE LO MUCHO QUE QUIERES GANAR! 13.53 mts! Gracias a mi entrenador @terrylauto que me devolvió las ganas de seguir saltando, a mis papás, hermanos, familia y amigos que siempre están ahí para mi y confían en lo que aún se viene! 🙏🏼☀️ SI DIOS CONTIGO, quien contra ti??

