Un herido Madrid recibe al Ajax en la Champions, el único torneo que le queda

Después de haber quedado eliminado de la Copa del Rey y prácticamente sin opciones en la Liga, el Real Madrid se enfoca en la Champions League, donde este martes recibe al Ajax de Amsterdam.

Los blancos perdieron en la última semana dos clásicos seguidos frente al Barcelona. Primero, 0-3 en la vuelta de las semifinales coperas y después 0-1 por la liga española, ambos encuentros se disputaron en el Santiago Bernabéu. Como es lógico ambas derrotas no han caído nada bien en la casa merengue.

Tras su nueva derrota ante el cuadro catalán, los merengues quedaron situados a doce puntos del liderato, una cantidad que parece complicada de remontar.

El Madrid recibirá este martes al Ajax en la vuelta de los octavos de final de la Champions con ventaja en el marcador global (2-1).

Vigente campeón del torneo continental, el equipo blanco ahora mira la Champions como su último recurso para no quedarse sin ningún título en la presente temporada (a excepción del Mundial de Clubes).

Sin el capitán

Los españoles afrontarán su enfrentamiento ante el Ajax sin su capitán, Sergio Ramos, defensor que fue sancionado con dos encuentros por la UEFA debido a que forzó una tarjeta amarilla en el juego de ida.

En su lugar podría jugar Nacho y sería la pareja del galo Raphael Varane en el eje central de la zaga.

Estas podrían ser las alineaciones titulares para el partido de este martes:

Borussia Dortmund vs Tottenham Hostpur, martes 5 de marzo 2019

París Saint-Germain vs Manchester United, miércoles 6 de marzo 2019

Oporto vs Roma, miércoles 6 de marzo 2019

Crunch time in the #UCL! 😬

Who will qualify for the quarter-finals? #MondayMotivation pic.twitter.com/2zQ9C1WkHX

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2019