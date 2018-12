Andy Murray califica de sexismo la broma a Ada Hegerberg

El famoso tenista Andy Murray explotó con palabras soeces por broma “sexista” del DJ Martin Solveig a Ada Hegerberg.

El escocés no soportó la petición que le hicieron a la futbolista ganadora del primer Balón de Oro Femenino.

A pesar de que Solveig se disculpó tras el final de la gala, Murray no perdonó la solicitud que le hizo a la ganadora.

Y calificó el acto como “otro ejemplo del ridículo sexismo que aún existe en el deporte”, por medio de su cuenta de Instagram.

“Me imagino que algo relacionado con el futbol. Y para toda la gente que piense que estamos exagerando y que fue una broma. No lo fue”, dijo.

Además expresó: “He estado metido en el deporte toda mi vida y el nivel de sexismo es irreal”, continuó.

Toda la controversia que envolvió al reconocido DJ Martin Solveig, se originó cuando le preguntó a Ada Hegerberg “¿Tú sabes perrear?”.

Al final de la gala Solveig se disculpó públicamente a través de su cuenta de Twitter, pero no pudo frenar la hola de comentarios en su contra.

“Estoy sorprendido por lo que leo en Internet. Por supuesto, no quería ofenderá a nadie. Es una broma, quizá pesada”.

“Quiero disculparme ante todos los que haya podifo ofender. Lo siento”, dijo el DJ.

Mientras que Ada Hegerberg dijo que no se sintió ofendida en ningún momento, y que incluso Solveig se había disculpado con ella.

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R

— Martin Solveig (@martinsolveig) December 3, 2018