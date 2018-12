VIDEO. Señalan de machista a DJ por broma a Ada Hegerberg

Las redes sociales estallaron con una broma que calificaron de machista, a Ada Hegerberg, primera mujer en ganar un Balón de Oro.

Y es que por primera vez en la historia la Revista France Football entregó el primer Balón de Oro Femenino.

El premio fue para la noruega Ada Hegerberg, jugadora de Lyon, vigente triple campeón de la Liga de Campeones femenina.

Esta vez la brasileña Marta (Orlando Pride) no amplió su palmarés después de haber ganado el premio FIFA de la mejor jugadora del año.

Todo iba bien en la gala hasta que el DJ francés Martin Solveig se dirigió a la jugadora, a la que preguntó “¿Tú sabes perrear?”.

La pregunta parece no haber agradado a la noruega, quien respondió que no, desviando la cabeza en otra dirección.

Esta escena provocó polémica en las redes sociales, en donde los internautas se indignaron por el “sexismo” y la “total falta de respeto”.

Sin embargo, al finalizar la gala, Solveig se disculpó públicamente en un video publicado en Twitter.

“Estoy sorprendido por lo que leo en Internet. Por supuesto, no quería ofender a nadie. Es una broma, quizá pesada, pero broma”, dijo.

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R

— Martin Solveig (@martinsolveig) December 3, 2018