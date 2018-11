VIDEO. Mauricio Tapia critica fuertemente el arbitraje de Oswaldo Aldana

“Hay que tener los pantalones bien puestos para dirigir un partido como este”, dijo el técnico de Antigua, Mauricio Tapia, quien incluso, golpeó la mesa en la conferencia.

El entrenador de Antigua GFC mostró todo su coraje tras el pitido final del partido que Antigua GFC perdió por 0-1 ante Comunicaciones, un juego que se vio claramente afectado por los desaciertos del árbitro central Oswaldo Aldana.

“Hoy no dirigió la Federación ni la Liga, lo hizo Oswaldo Aldana, y no está a la altura de cosas como esta, hay que tener los pantalones bien puestos para dirigir un partido como este, ser imparcial y que gane el que mejor haga las cosas, que hoy fue Antigua y lo perdió”, dijo Tapia, al tiempo que golpeaba la mesa en donde daba la conferencia a la prensa.

“No importa contra quien sea, tenemos otro partido y lo vamos a jugar, y con la vergüenza deportiva que tienen mis jugadores, no nos den por muertos, acá estamos de frente y de pie y ojalá que nuestra gente también pueda ir a apoyarnos”, agregó Tapia.

El estratega también dijo que antes que nada no quería tener miedo de hablar, recordando el castigo que le fue impuesto a Fredy Thompson por quejarse al final de un juego.

“A mí me encantaría primero no tener miedo, porque no estamos haciendo nada malo, nos estamos quejando y es válido. A lo largo de las 22 fechas nunca me escucharon escudarme de una derrota en un arbitraje, hoy sí, y lo puedo hacer porque me duele ver el esfuerzo de mis jugadores, que con un tipo menos durante 60 minutos se partieron el alma y lo podíamos haber empatado y ganado”.

“Ojalá pudiéramos hablar solamente de eso, pero soy una persona, también las cosas me duelen y no me parece justo pero por la institución, dejemos el partido de futbol, no importa si pasamos o clasifica otro, esto no cambia más si no hacemos las cosas como hay que hacerlas”, expresó Tapia.

A pesar de ir con el marcador en contra, el 1-0 no es garantía para Comunicaciones, por lo que la serie continúa abierta. El juego de vuelta, pendiente de confirmación, se llevaría a cabo el sábado a las 18:00 horas.