Carlos Ruiz pide ayuda para localizar a Toñito y Chechito, quienes lo conmovieron

El exdelantero guatemalteco Carlos “el Pescadito” Ruiz pidió hace algunas horas, que le ayuden a localizar a un par de pequeños que le enviaron un video.

Sus goles y el coraje que siempre demostró al defender los colores de la Selección Nacional, le valieron a “el Pescadito”, para entrar en la historia del futbol nacional, pero también para ganarse el corazón de los guatemaltecos.

#OnThisDay in 2003 – @LAGalaxy lost 5-2 at San Jose Earthquakes, in the Conference Semifinals. Goals from @FishCr20 and Pete Vagenas #LAGalaxy #GalaxyHistory pic.twitter.com/hj0iKgRdL8

— Galaxy History (@Galaxy_History) November 9, 2018