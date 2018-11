Video. Esto dijo José Martínez tras el accidente con el jugador de Sanarate

Cuando estaba pasando por su mejor momento futbolístico, una jugada fortuita con Didier Sagastume de Sanarate, le provoó una fractura de peroné al delantero de Municipal José Martínez, que ahora lo tendrá fuera de toda actividad por espacio de seis meses.

Horas después de haber sido intervenido, "el Flaco" reposaba en la camilla del hospital con un semblante que reflejaba mucha tristeza por lo acontecido, pero a su vez, dejó claro que son cosas de Dios y del futbol y que el recibir la solidaridad de sus compañeros, jugadores de otros equipos y de la afición en general, lo motivan para trabajar fuerte y volver lo más pronto posible.

🙏🏻 ¡NO ESTÁS SOLO! Junta Directiva, Cuerpo Técnico, Plantel Mayor, Categorías Inferiores, Personal Administrativo y la mejor afición de Guatemala te envían mucha fuerza. #FuerzaFlaco #SomosRojos💪🏼 pic.twitter.com/XxmQsi4z1d — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) November 8, 2018

¿Cómo vives este momento después del lamentable incidente que te deja fuera por mucho tiempo?

Un poco triste, no esperaba esto en el mejor momento de mi carrera, pero son cosas de Dios y del futbol y ahora no que más que recuperarme.

Será un proceso largo tu recuperación y ha mucha gente te mostrado su solidaridad, ¿te inyecta de ánimo?

Sí, mucha gente me ha escrito y me ha llamado y por eso vamos a hacer una buena recuperación para buscar estar lo más pronto posible de regreso.

¿Cómo recuerdas esa jugada?

Fue un poco riesgosa, yo iba cayendo y débil, con la pierna sin fuerza y el jugador de Sanarate iba con todo, gracias a Dios no pasó a más, pero ya eso ya quedó atrás y ahora hay que seguir adelante.

¿Crees que pudo haber sido una jugada de mala intención?

Yo creo que el iba con todo a despejar, son jugadas complicadas del futbol y no tengo nada que reprocharle a él (Didier Sagastume), y solo queda seguir trabajando.

¿Pudo ser muy permisivo el árbitro?

Fue un mal arbitraje, no dejó jugar y el penal que nos marcó en contra no existió y la falta que me cometieron nunca marcó nada y esperemos que se tomen las medidas necesarias.

¿Cómo has recibido esos mensajes de solidaridad por parte de tus compañeros e incluso de jugadores de otros equipos?

Muy contento y agradecido por el apoyo de mis compañeros, es un momento difícil que estoy pasando y recibir esas buenas vibras motiva para seguir trabajando.

¿Qué mensaje le das a la afición en general que ha mostrado su solidaridad?

Estoy muy agradecido por su apoyo, es algo muy bonito que me motiva y me anima para seguir adelante y decirles que esto no termina aquí.

José Carlos Martínez habla sobre la lesión que lo aleja de las canchas por 6 meses @EUDeportes pic.twitter.com/n29bWaR7hN — Edson Aldana (@EdsonAldana) November 8, 2018

*Con información de Edson Aldana