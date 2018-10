¿Dónde ver por TV el Clásico español entre el Barcelona y el Real Madrid?

Por primera vez en 9 años, el Clásico español no tendrá en la gramilla a Cristiano Ronaldo, y casualmente tampoco a Messi, por lesión. Aquí te informamos dónde puedes seguirlo.

El primer Clásico de la temporada se llevará a cabo en el Camp Nou este domingo a partir de las 9:15 horas.

Publinews y El Popular te llevarán el minuto a minuto de este enfrentamiento a través de sus redes sociales, y si prefieres seguirlo por la radio, Emisoras Unidas es la mejor opción.

Pero sin lugar a dudas, nada se compara con ver cada acción, gol, festejo o amonestación, por eso, si tienes la oportunidad de verlo, el canal TDN será el encargado de la transmisión exclusiva, que comenzará con la previa una hora antes del juego que está programado para las 9:15 horas (de Guatemala).

EL CLÁSICO QUE DIVIDE EL MUNDO 🔵🔴 @FCBarcelona vs @realmadrid ⚪🔵

EN VIVO y EN EXCLUSIVA por TDN#ClásicoEnTDN pic.twitter.com/86Hag3awzu — TDN (@tdn_twit) October 11, 2018

La popularidad de la que gozan estos dos equipos ha hecho que este juego se convierta en uno de los más importantes del planeta del futbol, sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, en esta no habrá rivalidad entre las grandes estrellas, Messi y Cristiano.

El partido será válido por la fecha 10, la jornada la abrirá el partido entre el Valladolid y el Espanyol el viernes. El sábado abrirán el Girona y el Rayo Vallecano, la jornada de es día la completarán los partidos Athletic vs. Valencia, Levante vs. Leganés, Celta vs. Éibar y Atlético de Madrid vs. Real Sociedad.