Un campeón del mundo, a los tribunales por conducir en estado de ebriedad

Polémica en el fútbol europeo por el caso del guardameta francés, Hugo Lloris, quien este miércoles deberá comparecer ante un tribunal británico luego de ser sorprendido conduciendo ebrio.

El capitán de la Selección de Francia y del Tottenham Hotspur, club de la Premier League de Inglaterra, fue detenido la madrugada del pasado 24 de agosto en Gloucester Place, en el centro de Londres. Tras no pasar el control rutinario, fue acusado de conducción en estado de ebriedad, pero fue dejado en libertad bajo fianza a la espera de su comparecencia ante la justicia.

Lloris se disculpó públicamente, afirmando "asumir la completa responsabilidad de (sus) actos".

El veterano guardameta, de 31 años de edad, se perdió los últimos dos partidos de la selección gala, ante Alemania y Holanda, por la fase de grupos de la nueva Liga de Naciones de la UEFA.

🇫🇷 Hugo Lloris has been withdrawn from France's squad for their upcoming games against Germany and the Netherlands due to a thigh injury. https://t.co/Fwk9fRCalw

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 3, 2018