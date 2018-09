Renuncia la presidenta de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos

Kerry Perry cumplió 9 meses en el cargo de presidenta de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, pero durante su gestión fue duramente criticada por deportistas que consideraron que no supo lidiar con las consecuencias del caso de Larry Nassar, el otrora doctor del equipo nacional, sentenciado por cargos de abuso sexual.

Perry, una ex ejecutiva de las comunicaciones, sin experiencia previa en gimnasia, asumió la presidencia de la federación en diciembre pasado. Enfatizó que iba priorizar la protección de los deportistas.

“La presidenta y directora general de USA Gymnastics, Kerry Perry, informó anoche a la junta directiva de su renuncia con efecto inmediato”, informó un comunicado oficial.

“La junta está en proceso de identificar un gerente general de forma interina y establecer un comité de búsqueda para encontrar un reemplazo permanente”, agregó la nota.

La dimisión de Perry cierra una semana tumultuosa para la federación, salpicada por el escándalo tras del nombramiento y posterior renuncia de la entrenadora Mary Lee Tracy.

El USOC (Comité Olímpico de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) había expresado su desencanto tras la contratación de Tracy como coordinara de desarrollo de talento, ya que en el pasado ella había respaldado a Nassar cuando las denuncias en su contra comenzaron a surgir.

Tras el anuncio de su nombramiento, la entrenadora trató de contactar a la multimedallista olímpica Aly Raisman, una de centenares de mujeres que fueron víctimas de abusos por parte del doctor Nassar.

La federación respondió pidiéndole la renuncia a Tracy.

USA Gymnastics has asked Mary Lee Tracy to resign from the elite development coordinator role. We strongly believe in a culture that encourages our athletes and survivors to speak up and make their voices heard.

Aunque el pedido se hizo con el interés de salvaguardar a la federación desde un punto de vista legal (Raisman radicó una demanda contra la organización), también plasmó otro fallo de relaciones públicas.

“USA Gymnastics ha nombrado a alguien que, desde mi punto de vista, apoyó a Nassar. Criticó a las víctimas y no mostró disposición para aprender del pasado”, lamentó la propia Raisman en su cuenta de Twitter.

USA Gymnastics has appointed someone who, in my view, supported Nassar, victim-shamed survivors, & has shown no willingness to learn from the past. This is a slap in the face for survivors, & further confirmation that nothing at @USAG has changed. What a profound disappointment! https://t.co/lklLiqsOCJ

— Alexandra Raisman (@Aly_Raisman) August 29, 2018