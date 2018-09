Morata confiesa qué sintió al no ser convocado para el Mundial de Rusia

A poco de que se cumplan dos meses de la conclusión del Mundial de Rusia 2018, torneo en el que España naufragó en los octavos de final ante la selección anfitriona, el delantero Álvaro Morata, gran ausente del ataque de "La Furia" en la cita mundialista, confesó qué fue lo que sintió al quedar fuera de la convocatoria final del entonces director técnico Julen Lopetegui.

En conferencia de prensa, luego de regresar al equipo de la mano del nuevo seleccionador, Luis Enrique, el ariete del Chelsea se sinceró y dijo que perderse la Copa del Mundo fue "un momento bastante difícil" para él.

"Fue un momento duro para mí, pero no vale para nada pensar en el pasado. Voy a hacer todo lo posible para ir al siguiente (Mundial). Fue un momento bastante difícil porque yo esperaba ir".

🗣 @AlvaroMorata: "No ir al Mundial fue duro para mí. No hice la mejor temporada y el míster tomó la decisión. No le guardo rencor y le deseo lo mejor en el @realmadrid" #UnaNuevaIlusión 📺 EN DIRECTO: https://t.co/jQPnFIATZo — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 4, 2018

El delantero español, de 25 años, habló tras el entrenamiento de cara al duelo del sábado contra Inglaterra, por la fase de grupos de la nueva Liga de Naciones de la UEFA.

"He sido muy feliz en todos los sitios que he estado, pero el año pasado no lo fui", confesó el jugador.

"La temporada empezó bien, pero acabó siendo un desastre, no sabía ni dónde estaba cuando salía a jugar".

Morata, sin embargo, se muestra ahora mucho más positivo y afirma que quiere "ser feliz y hacer una gran temporada en el Chelsea" este año.

Siempre un orgullo venir con España y más con cracks como este. pic.twitter.com/yTkjx6yL9X — Álvaro Morata (@AlvaroMorata) September 4, 2018

El futbolista considera que con Maurizio Sarri, instalado en la dirección técnica del Chelsea durante el verano (en reemplazo de Antonio Conte), el equipo londinense "ha cambiado la manera de jugar y es más parecido a lo que juega aquí, con más pases, atacando los espacios".

"Si lo hago bien, me ayudará a seguir viniendo (a la Selección de España)", aseguró.

El ex del Real Madrid tampoco dudó en elogiar a Luis Enrique, señalando que es un entrenador "con muchas ganas de ganar".

"Como técnico, solo hemos tenido dos entrenamientos; (Luis Enrique) pide mucha intensidad, mucha concentración; me ha parecido una persona sincera, que tiene muchas ganas de ganar".

🗣 @AlvaroMorata: "@LUISENRIQUE21 nos transmitió que quiere que España juegue para ganar" ➡ "El míster quiere que juguemos bien con el balón y que seamos agresivos"#UnaNuevaIlusión 🔗 https://t.co/zwOmiuL1jz pic.twitter.com/0nZU3GapVb — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 4, 2018

Álvaro Morata y el resto de sus compañeros de la selección española se encuentran actualmente concentrados en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a las afueras de Madrid, preparando el torneo europeo.