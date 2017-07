Morata publica una carta que demuestra su gran tristeza por dejar al Madrid

Con un nudo en la garganta y muchos suspiros, el delantero Álvaro Morata, compartió este viernes una carta en la que demostró su gran tristeza por dejar “su casa”, horas antes de firmar con el Chelsea.

El atacante fichó este día por cinco temporadas con el club inglés, y como a un gran amor, apenas horas antes de ir a las pruebas médicas con el Chelsea, se despidió del Madrid y de sus fans, con una melancólica carta que explica por qué tomó la decisión de marcharse.

.@AlvaroMorata was straight down to work. Click to see more of his first day as a Chelsea player… https://t.co/WLya0a8Pl4 #WelcomeMorata pic.twitter.com/gTXlj9zrxm — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 21, 2017

“Hoy es un día especial, diferente… Son muchas las cosas que ahora me gustaría decir, son muchos los sentimientos, son muchos los recuerdos que ahora se agolpan en mi cabeza… Hoy se acaba mi segunda etapa en el Real Madrid, hoy empieza un nuevo reto en mi carrera. Estoy seguro de que algunos no entenderán mi decisión, otros seguramente no la apoyarán… Pero al final es eso, mi decisión. Una decisión muy pensada y meditada”, explicó.

Happy! On my way to Singapore and very excited to be with the team! // Muy feliz y con ganas de estar ya con el equipo!! pic.twitter.com/dCvq8yWU7p — Álvaro Morata (@AlvaroMorata) July 21, 2017

“Me voy de mi casa, porque así es como siento al Real Madrid. Me voy con la conciencia tranquila de quien se dejó la piel en cada entrenamiento, en cada minuto que he tenido la suerte de vestir esta camiseta. Con la tranquilidad e haber sido importane en un año increíble en el que hemos levantado cuatro títulos, un año que seguro que ni vosotros ni yo, olvidaremos jamás”, dice parte de la carta.