VIDEO. Messi enamora a sus seguidores con un gesto para el hijo de un rival

Porfin puedo subir el momento en el que #maximomuchachocabron conoció a #messi @andresgua18 @leomessi Esto es parte del documental #sixdreams de @amazon Metanse a este link para que puedan verlo https://www.primevideo.com/detail/0PYZK5LALI4ATAPUZREI2TXLVF/ref=atv_hm_hom_c_FsJguc_brws_2_1/262-8835654-2847519

A post shared by Sandra De La Vega (@sandradlv) on Jul 29, 2018 at 9:13am PDT