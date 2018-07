Así van los fichajes del futbol europeo para la temporada 2018-2019

We finish on a high. Thank you all for the amazing support, we have felt it in every game and couldn't do it with out you. We win together and we lose together, we are #REDTOGETHER On a fini sur une bonne note. Merci à tous pour votre soutien formidable, on l'a senti pendant chaque match et on ne pouvait pas aller si loin sans vous. On gagne ensemble, on perd ensemble, on est #REDTOGETHER 🇧🇪💪🏻

