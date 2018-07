Peluquero revela los lujos que vio al atender a Cristiano durante el Mundial

Nelson Avetisyan, peluquero de 26 años, cortó el cabello de Cristiano Ronaldo dos veces en Moscú y en el Óblast de Moscú (el segundo sujeto federal más poblado de Rusia). Metro se puso en contacto con el barbero y descubrió lo que es trabajar con estrellas del fútbol.

“Conozco al entrenador del club de baloncesto CSKA desde hace mucho tiempo, y en junio me preguntó si quería cortar el cabello al equipo portugués”, recordó Nelson.“Fuimos al hotel en la estación de metro de Paveletskaya, subí las escaleras. Cristiano entró en la habitación, saludó. Le siguió Quaresma y el resto”.

CR7 inmediatamente colocó una silla cerca de la ventana, abrió las cortinas, encendió el juego entre Polonia y Senegal y se sentó.

Un reloj lujoso, lleno de diamantes

“Ronaldo tenía requisitos simples: hacer contornos, quitar la longitud de los lados”, dijo Avetisyan.“Fue un poco incómodo, ya que fue la primera vez que lo atendí. Estaba girando la cabeza mientras hablaba con sus colegas, estaba viendo fotos en Instagram. Noté que él, como Quaresma, tenía un reloj caro. Todo en diamantes, excepto la esfera”.

"Estaba mirando a la cámara para comprobar el corte de pelo, dijo que le gustaba todo", continuó Avetisyan. "Después de Ronaldo, todos los demás estaban sentados en la silla. Había diez personas, incluido el cuerpo técnico”, puntualizó.

Las peticiones de Quaresma

"Ricardo Quaresma, en realidad, tenía peticiones más interesantes. Quería ser cortado poco por los lados y por detrás para hacer una hermosa raya al estilo inglés de los años 30 y 40. Además, le hice líneas en mejillas y cuello con navaja abierta".

Durante ese tiempo, los periodistas se apiñaban debajo del hotel y tomaban fotografías. De pronto uno de los jugadores mostró en el teléfono una fotografía de la versión electrónica del periódico, en la que aparecía una de las fotos, así es la rapidez con la que funcionan los medios de comunicación.

"Los portugueses se rieron un poco de esto, y Quaresma incluso se cubrió con una toalla después de notar que estaba siendo fotografiado activamente", dijo el peluquero.

Cuatro días después, Nelson fue llamado de nuevo para trabajar con Cristiano Ronaldo. Esta vez en la base de la Región de Moscú del equipo portugués.

“Cristiano se sentó en una silla y dijo: ‘Lo mismo’. Estaba muy contento”, concluyó el joven de 26 años. “Me pidió que trabajara más rápido. Después de 20 minutos me dijo que tenía otros 5 minutos, después de los cuales se levantará y se iría. ¡Pero cumplí con el plazo! Esta experiencia para mí, como profesional, no tiene precio. Soy uno de esos maestros que atendió a Ronaldo, y son muy pocos. El orgullo me abruma”.

Lo recaudado

A Nelson Avetisyan le pagaban 116 dólares por cada corte de pelo que hacía. Pudo trabajar con 15 personas de la selección portuguesa.