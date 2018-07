¡De infarto! Djokovic y Nadal maravillan al mundo en Wimbledon

El tenista serbio Novak Djokovic batió al español Rafael Nadal en un vibrante partido por 6-4, 3-6, 7-6 (11/9), 3-6 y 10-8 y buscará su cuarto título en Wimbledon en su primera final desde 2015.

En un partido magnífico de 5 horas y cuarto, que se disputó en dos días, el serbio de 31 años se anotó su 52º enfrentamiento ante Nadal (el partido más repetido de la era profesional, que domina el serbio 27-25) y se medirá en la final del domingo al sudafricano Kevin Anderson.

