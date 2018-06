Nadal, lo hace de nuevo, ¡campeón del Roland Garros!

El español Rafael Nadal, número 1 del mundo, conquistó su undécimo título de Roland Garros al derrotar este domingo en la final al austríaco Dominic Thiem (8º) por 6-4, 6-3, 6-2 en 2 horas y 42 minutos de partido.

Nadal, a pesar de sufrir molestias en su mano izquierda durante el tercer set, sumó el 17º Grand Slam a su palmarés y se cobró de paso venganza de las dos derrotas sufridas en 2017 y 2018 ante Thiem en tierra batida.

It never gets old, does it @RafaelNadal?

The King of Clay captures his 11th Roland-Garros title 6-4 6-3 6-2.

Rien n'arrête Rafa ! 11e titre pour l'Espagnol ici à Roland-Garros et son 57e titre sur terre-battue.

👉 https://t.co/xP28FRO671

