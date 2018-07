"Soy gay, no tengo ninguna enfermedad", confiesa famosa tenista en Wimbledon

Con tan solo 24 años, la tenista belga Alison van Uytvanck se está convirtiendo en una de las grandes revelaciones del abierto de Wimbledon.

La jugadora ubicada en el puesto 47 del mundo se clasificó a los octavos de final tras eliminar a Garbiñe Muguruza de Venezuela en la segunda ronda y a Anett Kontaviet de Estonia en la tercera.

Pero la tenista ha venido siendo noticia desde hace unos meses, después de hacer pública su homosexualidad, tras ganar el torneo en Budapest. Y en el torneo de Wimbledon, uno de los más seguidos en el mundo, se ha comportado de manera tan natural y con la normalidad del caso con su pareja y también tenista, Greet Minnem, de 20 años.

Es por ello que tras el triunfo de este día ante Kontaveit, protagonizó una de las escenas que le ha dado la vuelta al mundo, al celebrar la victoria dándole un beso en la boca y Alison no tuvo problemas de hablar de su condición sexual.

"No creo que me sienta más libre ahora, solamente decidimos no mantenerlo como algo personal, solo para nosotras, porque soy feliz de todas formas da igual que sea con una mujer que con un hombre. Simplemente siento que no debemos avergonzarnos de esto, eso sí me hace más libre", explicó van Uytvanck, que insiste: "En fin, no estoy enferma, no tengo ninguna enfermedad. Solo siento que es bueno que haya podido revelarme como una persona gay", confesó a diario AS.