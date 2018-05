Djokovic debuta con triunfo en el Roland Garros 2018

El serbio Novak Djokovic (22º del mundo), campeón del torneo en 2016, empezó con buen pie en Roland Garros, donde venció en tres sets al brasileño Rogerio Dutra Silva (134º), este lunes por 6-3, 6-4 y 6-4.

Djokovic jugará en la siguiente ronda contra un tenista español, el ex top 10 David Ferrer.

“Ha sido un buen inicio este año, con una victoria. No estaba en mi mejor forma. No jugué muy bien, pero gané en tres sets”, admitió el serbio de 31 años.

