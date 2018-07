El dato del partido Francia vs. Bélgica del que todos hablan en las redes

Luego del anuncio del Real Madrid sobre la salida de Cristiano Ronaldo, el mundo del futbol ha puesto su mirada en el inicio de las semifinales del Mundial, y ha saltado un dato del que todos hablan.

El duelo entre Francia y Bélgica ha acaparado la atención en el inicio de las semis, pero son los “Diablos Rojos” los que han dado de qué hablar con su contundencia, y el analista deportivo MisterChip, ha dado a conocer un dato al que pocos habían puesto atención.

Y es que el analista ha aplaudido el trabajo de los belgas con este dato: “Bélgica es la primera selección en toda la historia de la Copa del Mundo que llega a semifinales tras haber derrotado a rivales de cinco confederaciones diferentes: Túnez (África), Panamá (Concacaf), Inglaterra (Europa), Japón (ASIA) y Brasil (Conmebol).

El comentarista también llamó la atención al revelar que en ese partido, “están representadas, de alguna manera, 23 selecciones nacionales, es decir, aproximadamente el 10% de todas las selecciones de futbol que hay en el mundo. Aún así, todos los belgas nacieron en Bélgica y 21 de los 23 franceses nacieron en Francia”, explicó, adjuntando la lista de nacionalidades.

Los 23 franceses que jugarán hoy por un puesto en la final del domingo representarán, en realidad, a 17 selecciones diferentes: Francia

Filipinas

Mali

Mauritania

Senegal

Argelia

Italia

RD Congo

Haití

Guadalupe

España

Angola

Camerún

Guinea

Marruecos

Togo

Martinica — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 10, 2018

Sus datos han dado de qué hablar en las redes sociales. "Solo se representan a dos. Francia y Bélgica. Y mas aún si todos los belgas nacieron allí. En todo caso se agregarían las dos naciones donde nacieron esos dos franceses. Pero el origen no significa representación", "No, las naciones son situaciones históricas, no esencias raciales o étnicas. Deje de racializar a los seleccionados. En todo caso, que sirva esto para hablar de las tragedias que atraviesan los pueblos africanos".

"El mundial es eso… La fiesta del mundo al rededor de un balón de fútbol… El fútbol hermana y debería enriquecer nuestras culturas y la humanidad. Las selecciones que juegan estas etapas representan al mundo y su pasión por este hermoso deporte", son algunos comentarios.

