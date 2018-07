Cavani, descartado ante Francia, envía mensaje de apoyo en sus redes sociales

El uruguayo Edinson Cavani, en duda ante Francia por lesión, envió un mensaje de aliento y agradecimiento a los hinchas celestes en su cuenta de Twittter, a dos horas del inicio del partido por los cuartos de final del Mundial.

Cavani con una“lesión edematosa” en el gemelo interno de su pierna izquierda abrió la gran interrogante del duelo entre europeos y sudamericanos, ya que la ausencia del 'Matador' dejaría a Uruguay sin una parte del estelar dúo ofensivo que completa Luis Suárez

“Sentimos que siempre nos acompañan. Sentimos su aliento cada partido. Hoy más que nunca. Arriba la Celeste”, escribió Cavani a través de su cuenta de Twitter.

El mensaje“!Uruguay noma!“ y un video con hinchas uruguayos completan el mensaje enviado en las horas previas al choque, una costumbre en varios futbolistas del equipo de Oscar Tabárez.

— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) July 6, 2018