La emotiva carta con la que Iniesta de despide de la selección española

Después de culminar la participación en el Mundial Rusia 2018, donde el combinado español quedó fuera en los octavos de final tras caer en penales ante la escuadra local, uno de sus jugadores referentes, Andrés Iniesta, dio de qué hablar.

Iniesta, que al concluir la presente temporada puso fin a su ligamen con el FC Barcelona, escribió una emotiva carta donde se despide de "La Roja" tras 14 años.

“Hola a todos. Hace 14 años me puse por primera vez la camiseta de nuestra selección, tenía 15 años y nunca olvidaré ese momento. Era el sueño de mi vida poder defender los colores de mi país. Es algo muy especial, no solo un sueño, también una gran responsabilidad. Durante todos estos años he intentado ser consciente de lo que significa y de dar lo máximo para que os sintierais orgullosos”, apuntaló “el Fantasmita”.

“Ahora es el momento de dar un paso al lado. No ha sido una decisión nada fácil, al contrario, llevo muchos meses pensando en ello. La ilusión y las ganas por continuar son totales, pero siempre he dicho que terminaría haciendo lo mejor para la selección”, manifestó.

Gran legado con España

Su primera convocatoria con la selección absoluta fue el 15 de mayo de 2006, bajo la dirección técnica de Luis Aragones, para el Mundial de Alemania.

También puedes leer: Se viraliza video de gato que "celebra" cuando Colombia anota en el Mundial

Su debut fue el 27 de mayo en un partido amistoso ante la selección rusa, mientras que su primer juego oficial fue ante Arabia Saudita, siempre en la Copa del Mundo organizada por el país germano.

Foto: AFP

Contra Inglaterra, en Old Trafford, marcó su primer tanto con el combinado español ante Inglaterra.

Fueron cuatro las Copas del Mundo que jugó con España: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Marcó el gol en la final de Sudáfrica 2010 con la que el equipo de Vicente del Bosque, en ese entonces, se coronó campeón del mundo, tras vencer 1-0 a Holanda.