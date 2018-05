VIDEO. Las últimas palabras de Iniesta como jugador del FC Barcelona

En el que fue su último partido como jugador del FC Barcelona, Andrés Iniesta, vivió al máximo la despedida que los blaugranas le dieron, tras el encuentro contra la Real Sociedad.

La afición coreó su nombre en infinidad de veces, sus compañeros le hicieron pasillo y lo elevaron hacia arriba para rendirle homenaje a un jugador fuera de serie.

Después de eso, Iniesta dio sus últimas palabras como futbolista del Barcelona.

“Buenas noches. Hoy es un día difícil pero han sido 22 años maravillosos. Ha sido un orgullo y un placer defender y representar este escudo, para mí, el mejor del mundo”, mencionó.

“Gracias a todos mis compañeros. Os voy a echar muchísimo de menos y gracias a vosotros. Mi afición, por todo el cariño y respeto desde el primer día que llegué aquí como un niño. Me voy con 34 años como un hombre. Gracias por este mes en que me habéis pedido que me quedara. Solo os puedo decir que os llevaré en mi corazón para siempre”, aseguró Iniesta.

“Y para acabar, esta semana me he quedado sin palabras. Visca el Barça, visca Catalunya y vista Fuentealbilla”, sentenció Iniesta.

Sus títulos como culé

A lo largo del tiempo en que formó parte del Barcelona, Andrés Iniesta tuvo un sinfín de logros, los cuales se detallan a continuación:

670 partidos

57 goles

9 ligas

4 Champions League

6 Copas del Rey

7 Súper Copas de España

3 Súper Copas de UEFA

3 Mundiales de Clubes