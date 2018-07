Rusia le dio la bienvenida y la despedida a Andrés Iniesta

Casualmente, fue un 27 de mayo de 2006, cuando el técnico Luis Aragonés (QEPD) hizo debutar al joven oriundo de Fuentealbilla, ante la selección de Rusia en un juego amistoso con miras a la Copa de Alemania 2006.

A partir de allí, se vino una carrera llena de más éxitos que fracasos para Andrés Iniesta, donde logró competir en cuatro copas del mundo, donde la edición de Sudáfrica 2010, fue la que lo dejará como inmortal en la historia de "la Roja" al marcar el gol que le diera el primer título mundialista a los españoles.

Además conquistó dos Eurocopas, en Austria y Suiza 2008 y en Polonia y Ucrania en 2012 y además fue elegido el mejor jugador del torneo.

Esos fueron su mejores años vistiendo la camisola número 6 con España, aunque también sufrió grandes tropiezos como perder la final de la Copa Confederaciones en 2013 ante Brasil, quedar eliminado del Mundial 2014 en la primera ronda luego de ser el campeón defensor, pero eso no borrará el gran legado como jugador dejará en la historia no solo del futbol de España, también del mundo entero.

Después de 12 años defendiendo deportivamente a su país, Iniesta había anunciado que el Mundial de Rusia sería el fin a su ciclo con "la Roja". Quería hacerlo de la mejor manera, buscando ganar por segunda vez la copa, pero no fue así.

"No ha sido la mejor despedida, pero el fútbol y la vida tienen estas cosas", señaló Andrés Iniesta.

Las casualidades de este deporte, lo pusieron frente a Rusia, la anfitriona del torneo, selección que marcó el inicio de su carrera en el primer equipo español, donde ese día se llenó de alegría al representar a su patria, sin imaginar que sería el mismo país el que le provocara el trago amargo en su despedida y tuviera que salir junto a sus compañeros por la puerta de atrás.

Así, termina una gran faena de Andrés Iniesta con la selección de España, esa que empezó desde muy pequeño formando parte de las categorías Sub-16 donde fue campeón 2001 y con la Sub-19 en 2002, y su paso por los procesos Sub-19 y Sub-21, antes de iniciar su historia con la absoluta, donde todo el mundo conoció su historia.

"Me voy con un sabor malo, duro, como todos, es un momento difícil que hemos vivido en otras ocasiones. Las críticas o no críticas son lo de menos, estamos jodidos porque no hemos sabido dar un paso más, estar a la altura de las circunstancias", dijo Iniesta.