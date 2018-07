La cantidad que la AFA deberá pagarle a Sampaoli si lo despide

Es momento de agradecer. A mi hijo, a mi familia y a mis amigos que me acompañaron día a día. A los que con mucho esfuerzo vinieron a Rusia para alentarnos. A todos los que desde Argentina y tantos países nos apoyaron con sentimiento y pasión. Y sobre todo a mis compañeros que son los mejores del mundo por dejar el alma en cada partido. También a los doctores, fisios, utileros y cocineros que forman parte de un gran equipo. A seguir luchando siempre y juntos. Te amo Argentina ❤🇦🇷

A post shared by Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) on Jul 2, 2018 at 5:26am PDT