¡Oficial! Jorge Aparicio firma su contrato con el Slaven Belupo del futbol croata

El volante guatemalteco Jorge Aparicio ha cerrado oficialmente su vinculación con el Slaven Belupo, equipo de la máxima división del futbol croata, después de superar con éxito las pruebas físicas y médicas a las que se vio sometido desde hace quince días.

Aparicio, formado en las fuerzas básicas de Comunicaciones y que debutó en la Liga Mayor del balompié guatemalteco en el Torneo Apertura 2013, ya firmó su contrato con el equipo croata, que tiene validez durante un año.

Foto: Cortesía

Primera experiencia fuera de Guatemala

Para Aparicio, de 25 años, será su primera experiencia en el extranjero. Si ha jugado con la Selección Nacional fuera del territorio guatemalteco, pero a nivel de equipos solo ha estado con el cuadro crema.

Tras confirmarse su ida a Croacia, Carlos “el Pescado” Ruiz publicó una imagen donde aparece junto con Aparicio en su cuenta de Instagram con el siguiente:

“Todo lo mejor para vos en esta nueva aventura, humilde pero aguerrido, hablando adentro del campo porque hay oportunidades que para nosotros los guatemaltecos la vida te la da solo una vez”, dijo.

“Sabes que siempre estaré para apoyarte y aconsejarte, lo que te espera no es fácil pero no tengo la mejor duda que con tu talento, capacidad, garra e ímpetu, saldrás adelante. Aprende y madura pero sobre todo diviértete y disfruta. Bendiciones patojo”, escribió Ruiz Gutiérrez, que sigue trabajando como comentarista en la cadena de deportes Being Sports.