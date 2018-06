Felipe Baloy se despide del Mundial y de la selección panameña

Llego el día que ningún jugador quiere que llegue, años defendiendo esta hermosa camiseta, a este bello País, hoy me voy con la cabeza arriba y orgulloso de todos estos años donde tuve la oportunidad de jugar con muchos jugadores a los cuales les doy las gracias por todo su aporte y por todo lo que aprendí de ellos al igual de todos los entrenadores que tuve,hoy me voy con 5 compañeros que son amigos, que son familia para mi y que luchamos por un sueño y hoy podemos decir que Alcanzamos Por Fin La Victoria, gracias a todos mi País por su apoyo siempre, gracias y gracias, y porsupuesto gracias a toda mi familia por estar siempre ahí, y más importante gracias a Dios por darme esa oportunidad, gracias Panamá, gracias Gabriel,Blas,Tejada, Penedo por todos estos años, Román sigues en esta lucha y se que seguirás aportando mucho , los quiero mucho

A post shared by Felipe Baloy (@pinbaloy) on Jun 28, 2018 at 1:48pm PDT