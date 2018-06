Los rumores de amoríos de James con modelo rusa no frenan a Daniela Ospina

¡Estar tan lejos pero sentirte tan cerca Colombia! Esa es la magia de esta bandera, del tricolor que todos llevamos tatuado en el corazón. ¡Sentirnos cerca es sentirnos capaces de llegar al arco, capaces de remontar cualquier resultado, capaces de hacer magia en la cancha! No somos unos cuantos, somos millones de corazones latiendo, impulsando, animando a nuestra selección. Tenemos vestida el alma de Colombia, el corazón latiendo a millón. Seguimos con la camiseta puesta. #YoSoyColombiana #SelecciónColombia #Rusia2018 #Mundial2018 #SaloEsMundial ⚽️🇨🇴🇨🇴🇨🇴

A post shared by Dani 👯Salomé (@daniela_ospina5) on Jun 24, 2018 at 4:57am PDT