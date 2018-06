Memes del partido Bélgica vs. Panamá, revientan las redes

El debut de Panamá en un Mundial ha desatado una ola de memes en las redes. Algunas de las bromas son dedicadas al portero Jaime Penedo.

Los canaleros juegan su primer mundial en la historia y sorprendieron con un gran primer tiempo ante Bélgica, una de las mejores selecciones del mundo. Sin embargo, no pudieron mantener el ritmo y terminaron cayendo por goleada en el primer partido por el grupo G.

Primer tiempo vs segundo tiempo – Panamá pic.twitter.com/W8lxt4vzMt

Y es que después de un atrancado primer tiempo, Bélgica pudo retomar el camino en la segunda mitad y terminó imponiéndose por 3-0 a la debutante Panamá, que a pesar de todo, tuvo un emocionante comienzo.

No hay quién se resista a la historia del más débil, del que llega por los pelos a la fiesta de los poderosos, y hoy Panamá era un poco todos. Sobre todo en esta Copa que ha arrancado enloquecida, donde Islandia le para un penal a Leo Messi y México le gana a Alemania.

Así, fue el turno de este equipo que puso los pelos de punta a Sochi cantando el himno como nunca y con las lágrimas de su capitán, Román Torres, cuyo gol les dio la clasificación hace ocho meses y hoy, como todos, estaba allí para dejarse la vida.

Jack jack me representa . Descripción grafica del primer tiempo de panama: pic.twitter.com/yA0LOgdSnh

*Con información de AFP

Me escribe mi hermano y me pone:

Está Panamá en el mundial y tus Estados Unidos no 😂😜

YO: pic.twitter.com/2bCqgadEpV

— AngieATM 🔴⚪ (@Angie_anderson6) June 18, 2018