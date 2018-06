¡Por Guatemala! Vega se cuelga la medalla de plata en la final de salto al potro

Asi termina mi participación en la World Challenge Cup de Portugal!!! Obteniendo mi 6ta medalla en Copas del Mundo!!🥇🥇🥇🥈🥈🥉!!! Gracias @gimnasiaguate @coguatemalteco @thepumastoregt @herbalife por acompañarme y creer en mi persona!!! Hoy y siempre les agradezco su apoyo!!! Pero SIEMPRE mas agradecido con Dios y Guatebuena por ser una gran motivación para mi vida!!! GRACIAS #HerbalifeNutrition #herbalife24 #TeamHerbalife #ForeverFaster #TeamPuma #puma #BlueBeast

A post shared by Jorge López Vega (@jorgevega2020) on Jun 17, 2018 at 8:57am PDT