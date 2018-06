¡Es oficial! Estados Unidos, México y Canadá sedes del Mundial 2026

Este miércoles, durante el 68 Congreso de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) se dio a conocer la sede del Mundial 2026, la cual será divida entres países.

México, Estados Unidos y Canadá organizarán conjuntamente el Mundial 2026, por primera vez con tres países anfitriones, al imponerse ampliamente a Marruecos en una votación durante el Congreso de la FIFA, que sesionó este miércoles en Moscú.

De esta forma, México se convertirá en el primer país que organiza tres Copas del Mundo, después de ser el teatro de las obras maestras de Pelé en 1970 y de Diego Maradona en 1986.

The world will unite in North America! #United2026 has officially won the right to host the @FIFAWorldCup!

