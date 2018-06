Dónde ver por TV los partidos del Mundial de Rusia en Guatemala

Ternyata di russia juga ada pasar malem 😂 . tepatnya di stadion luzhniki . Berikan pendapat mu tentang stadion ini mas bro,, . #bolafever #luzhnikistadium #russia #worldcup #pialadunia

A post shared by 100% SEPAKBOLA (@bolafever) on Nov 27, 2017 at 4:33am PST