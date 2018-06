FIFA confirma las dos ciudades candidatas para ser sedes del Mundial 2026

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ratificó la candidatura de Marruecos y la triple de Estados Unidos, México y Canadá, como ciudades sedes para albergar el Mundial de 2026. Se oficializará en el Congreso que se realizará este miércoles 13 de junio.

Según lo diera a conocer el máximo ente que rige el futbol mundial, después de recibir el informe del grupo de trabajo que se encargó de la evaluación, que consideró a varias ciudades en la votación final, el Consejo ratificó y ahora corresponderá al 68 Congreso definir al o los países sedes para 2026

