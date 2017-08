Revelan lista de los posibles estadios del Mundial 2026

La candidatura de México como posible sede del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, cada vez toma más forma. Este miércoles se reveló a través de un comunicado una lista de casi medio centenar de estadios y 44 ciudades que luchan por ser sedes de los partidos de la Copa del Mundo.

México tendría como principales sedes al Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México; el Estadio Chivas, en Guadalajara; Estadio Jalisco y el Estadio Rayados en Monterrey.

Por su parte, Estados Unidos, propone 37 estadios diferentes en 34 ciudades, mientras que el país de la hoja de maple, ofrece 34 recintos deportivos ubicados en: Alberta, Quebec, Ontario, Saskatchewan y British Columbia.

44 cities, 49 stadiums across 🇨🇦🇲🇽🇺🇸. The outreach for potential cities for the 2026 @FIFAWorldCup has begun.

More: https://t.co/SX6LjcZj7I pic.twitter.com/vl7KHZ6kTi

— United 2026 (@united2026) August 15, 2017