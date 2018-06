Pelota del primer partido del Mundial vuelve a la Tierra tras su viaje espacial

Un ruso, un japonés y un estadounidenses regresaron este domingo a la Terra con un balón de fútbol que se podría utilizar en el partido inaugural del Mundial de Rusia, indicaron las autoridades espaciales rusas.

La cápsula Soyuz MS-07, transportando a Anton Chkaplerov, Scott Tingle y Norishige Kanai, aterrizó a las 12H39 GMT cerca de la ciudad de Jezkazgan, en la estepa de Kazajistán.

En un video publicado el jueves por Roscosmos, la agencia espacial rusa, se ve a Anton Chkaplerov y a su colega Oleg Artemiev jugando en la Estación Espacial Internacional ISS con un balón de fútbol Adidas Telstar 18.

Según la agencia rusa TASS, el balón se utilizará en el partido inaugural del Mundial, el 14 de junio en Moscú, aunque la información no fue confirmada por la FIFA.

Los tres hombres pasaron más de cinco meses en el espacio para llevar a cabo numerosos experiencias científicas.

Scott Tingle, que realizaba su primer vuelo, hizo una salida al espacio para remplazar la mano de un brazo robótico de la estación.

El astronauta Norishige Kanai documentó su viaje en japonés en Twitter, donde declaró en enero haber crecido nueve centímetros en pocas semanas tras su llegada a la estación. Luego se corrigió y aseguró que sólo había crecido dos centímetros.

Russian cosmonaut Anton Shkaplerov made it back to Earth Sunday along with Scott Tingle of the US, Norishige Kanai of Japan and an official match football that could be used in the opening game of the World Cup in Moscow https://t.co/tikS0EY1yW

— AFP news agency (@AFP) June 3, 2018