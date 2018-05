Real Madrid va por su tercera “Orejona” al hilo, el Liverpool buscará evitarlo

El Real Madrid y Liverpool se miden el sábado en Kiev en una final de Liga de campeones en la que el equipo español es favorito, con sus tres finales ganadas en las últimas cuatro ediciones.

En caso de victoria, el Real Madrid lograría su decimotercer título, el tercero consecutivo, algo solo logrado por el propio club blanco en los cincuenta, y el Ajax de Amsterdam y el Bayern Múnich en los setenta.

Al mismo tiempo, su técnico Zinedine Zidane ganaría su tercer título, algo solo conseguido en el pasado por Bob Paisley, en el Liverpool, y Carlo Ancelotti (dos triunfos con Milan y uno con Real Madrid).

Y Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la competición con quince tantos, lograría su quinta Champions League (lleva tres con el Real Madrid y una con Manchester United), igualando a Alfredo Di Stefano y Paolo Maldini, y quedando a una del récord de seis de Paco Gento.

“Hay que respetar al Liverpool. Escucho decir que será un partido fácil para el Real Madrid, pero yo no lo creo. Si el Liverpool está en la final es porque se merece estar en ella”, afirma Cristiano Ronaldo.

“Este equipo de Liverpool me sorprende y me recuerda al Real Madrid de hace cuatro años, cuando ganamos la Champions. Los tres delanteros de ellos son muy rápidos, juegan bien, marcan muchos goles. Ello demuestra que el Liverpool tiene talento, aunque pienso que el Real Madrid es mejor”, añade el astro portugués.

Los Reds, con un pasado europeo glorioso, como muestran sus cinco títulos, siendo el tercer club con mejor palmarés en Europa, buscan la hazaña, apoyados en su buen trío de ataque, liderado por el egipcio Mohamed Salah, que lleva 44 tantos esta temporada, 32 en Premier League, solo superado en la lucha por la Bota de Oro por Leo Messi (34).

El trío Salah-Firmino-Mané se mide a la BBC madridista, formada por Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, aunque el puesto del galés podría ser ocupado por Isco Alarcón.

Klopp: "We are in the #UCLfinal. We did it our way and we want to do it our way again. And then, we will see what it leads to."

Watch 👉 https://t.co/iSfSnFX1hR pic.twitter.com/aKYFZOlf4u

— Liverpool FC (@LFC) May 25, 2018