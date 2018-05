Esta es la cantidad inicial que pediría el PSG por el traspaso de Neymar

El PSG ya se “guardó las espaldas” y parece que ve muy cerca la salida de Neymar, por eso le ha puesto un precio inicial a su traspaso, posiblemente al Real Madrid. Esta es la cantidad que pediría, según la prensa de Europa.

El presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaïfi, se ha mostrado muy seguro de mantener a la estrella brasileña en su equipo, pero, uno de los diarios de mayor prestigio en Europa, “El País”, asegura que el jeque y su entorno, creen que el padre de Neymar o algún agente pedirán negociar el traspaso de Neymar, antes de que termine el mercado de verano.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos 🙏 #ICICESTPARIS 🤙 @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh

— Neymar Jr (@neymarjr) May 12, 2018