Mundial de Marcha: Guatemalteco es el mejor latino en la prueba de 50km

El Mundial de Marcha Atlética se ha iniciado en China con la prueba de los 50km y Guatemala fue representada por Mayra Herrera y Uriel Barrondo.

Barrondo, hermano de Erick, tuvo una destacada participación tras finalizar en la décimo sexta posición, cronometrando un tiempo de 3:53:10, la mejor marca desde que inició su carrera en este deporte.

Con este resultado automáticamente se clasificó hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Por aparte, Bernardo Uriel, también fue el mejor marchista latinoamericano de esta prueba.

El japonés Hirooki Arai fue el primer lugar de esta prueba con un tiempo de 3:44:25, seguido por su compatriota Hayato Katsuki, quien cronometró 3:44:31.

