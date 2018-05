¿Dónde ver el clásico Barcelona vs. Real Madrid?

Uno de los partidos que más pasión y atención desborda alrededor del mundo y Guatemala se jugará este domingo 6 de mayo. FC Barcelona y Real Madrid protagonizarán otra edición del clásico español, esta vez con la Liga ya definida a favor del cuadro catalán.

La escuadra azulgrana conquistó su Liga número 25 el domingo pasado, después de imponerse 3-1 al Deportivo La Coruña en Riazor. Los madridistas son terceros y todavía aspiran a llegar al segundo puesto, que en estos momentos es propiedad del Atlético de Madrid.

Foto: AFP

Canales para ver el clásico

Como ya es una tradición antes de un encuentro como este, los aficionados de ambos equipos se preguntan en qué canal pueden verlo, ya que no todas las cadenas deportivas tienen los derechos.

Te puede interesar: El Barcelona y el Real Madrid se medirán en el clásico de los invencibles

A continuación encontrarás una lista de los canales donde podrás seguir este apasionante cotejo:

Sky Planeta Futbol

Sky HD

Being Sports

Sky Sports Guatemala: canal 516

Por aparte, también está la opción de ver el partido a través de la web, aunque a veces la señal no es tan clara como la de televisión.

Restaurantes

Si no tienes alguno de los canales donde se transmitirá el clásico, la otra opción es ir a verlo con tus amigos a algún bar o restaurante. Lo único que debes hacer es llamar previamente y reservar tu mesa para no correr riesgo de no tener un lugar el día del encuentro.

Tre Fratelli



RustyGuate

Kloster

Foto: Facebook

Hooters



Rattle & Hum

Foto: Facebook