El Barcelona y el Real Madrid se medirán en el Clásico de los invencibles

🔝⚽👌 #RMClasico Enjoy some of our best goals at the Camp Nou and tell us YOUR favourite! 👇 ¡Disfruta algunos de nuestros mejores goles en el Camp Nou y cuéntanos cuál es tu favorito! 👇 #HalaMadrid

A post shared by Real Madrid C.F. 🏆 (@realmadrid) on May 4, 2018 at 6:25am PDT