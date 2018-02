Ángel Di María revela lo que le provocaría jugar con el Barcelona

La estrella del PSG, Ángel Di María, reveló lo que le provocaría jugar para el Barcelona, y también dijo por qué club definitivamente no ficharía, en la víspera del partido que enfrentará ante el Real Madrid por la Champions.

"Mi relación con el Real se ha terminado, mi ciclo allí (2010-2014) se acabó hace tiempo. Sinceramente, no me supondría ningún problema jugar en el Barça, al contrario. El único club por el que no podría fichar es Newell's Old Boys porque soy hincha de Rosario Central", dijo "el Fideo".

En una entrevista con el medio "So Foot", Di María también confesó haber recibido una carta de parte del Real Madrid, en la que le solicitaba no jugar el día de la final del Mundial de Brasil 2014.

"Recibí esa carta del Real el mismo día de la final del Mundial. Me tomé la molestia de leerla y luego la rompí. La carta decía que la selección argentina tenía que ser responsable de lo que me pudiera pasar en caso de ser alineado en la final", contó Di María.

El argentino había sufrido una lesión en los cuartos de final de ese torneo y no pudo disputar la final que perdió la albiceleste por 1-0 ante Alemania, en el Maracaná.

"Voy a enfrentarme a mi antiguo equipo (el Real Madrid el miércoles). No necesito recordar esa carta para estar motivado contra ellos. Jugar contra el Real ya es por sí mismo una motivación", concluyó.

*Con información de AFP